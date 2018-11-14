Böbrek Hastaları "Erik Dalı" ile Moral Buldu

İstanbul'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar "erik dalı" ile moral buldu. Hemşirelerin hastalarla birlikte göbek attığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Özel bir diyaliz merkezinde hastalara moral aşılamak isteyen hemşireler, ilginç bir yönteme imza attı. Merkezde "Erik dalı" adlı şarkıyı açan hemşireler, hastalarla birlikte göbek attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyaliz merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL
İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:04