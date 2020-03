Böbrek hastaları, koronavirüsün ateş dışı belirtilerini önemsemeli

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, koronavirüsün en önemli belirtisi olan ateşin, diyaliz hastalarında görülmeyebileceğini, bu nedenle ateş dışı solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı gibi belirtilerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini bildirdi.Türk Böbrek Vakfından yapılan açıklamada, Vakıf Başkanı Timur Erk ve Nefroloji Uzmanı Bilal Görçin'in böbrek hastalarına yönelik uyarılarına yer verildi.Timur Erk, Türkiye'de yaklaşık 60 bin diyaliz hastası olduğunu, bunların tedavilerinin de haftanın 3 günü düzenli olarak hemodiyaliz merkezlerine ulaşmalarıyla yapıldığını belirterek, "Bu süreçte, ilgili bakanlıklar tarafından önemle altı çizilen önlemlere ek olarak diyaliz hastaları ve hasta yakınlarının göz önünde bulundurmaları gereken tüm detaylar, diyaliz merkezlerimizdeki hastalarımıza aktarılıyor ve tüm bu süreç titizlikle yönetiliyor." ifadelerini kullandı.Görçin de, Sağlık Bakanlığının koyduğu 14 gün kuralına kesintisiz olarak uyulması gerektiğini işaret ederek, diyalize giren hastaların, kanlarında bulunan üre, kreatinin gibi zararlı maddeler nedeniyle tüm enfeksiyonlara karşı ateş tepkisi veremeyebileceğini bildirdi.Koronavirüsün en önemli belirtisi olan ateşin, diyaliz hastalarında görülmeyebileceğini dile getiren Görçin, "Bu nedenle koronavirüsün ateş dışı belirtileri olan solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı daha fazla önemsenmelidir. Diyaliz hastalarının çoğunun hiç idrarı yoktur. Bu nedenle aldıkları tüm sıvı vücutlarında kalır, öksürük ve nefes darlığına sebep olur." dedi.Görçin, iki diyaliz arası fazla kilo alanların öksürük ve nefes darlığı şikayetinin mutlaka koronavirüse bağlanmaması gerektiğini belirtti.Dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uyulmalıNefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, diyalize giren hastaların sağlıklı insanlara göre bağışıklık sistemleri biraz daha baskın olduğu için dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uymaları gerekliliğinin önemini vurguladı.Ateş ve herhangi bir enfeksiyon belirtisi olan hastaları ayrı bir odada diyalize aldıklarını dile getiren Görçin, şöyle devam etti:"Bunun yanında, uzun süredir ülkemizde olan yabancı hastalar dışında yurt dışından gelecek yeni hemodiyaliz hastaları kabul edilmemelidir. Hastaların mümkünse kendi araçları ile hemodiyalize ulaşmaları daha güvenli olacaktır. Servisle gelenler ise sadece servis içinde maske takabilirler. Servis araçlarına tekerlekli sandalyelere ve etraflarındaki her şeye dokunabildikleri için (halsizlik, renal kemik hastalığına bağlı yürüme bozukluğu, diyaliz sonrası dengesizlik…) el dezenfeksiyonuna veya eldiven kullanmaya özen göstermeleri gerekir."Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde her hasta için ayrı ve tek seferlik malzemeler kullanıldığını, hastalara eldiven ve maske desteği verildiğini ifade eden Görçin, diyaliz merkezlerine ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.Her diyaliz sonunda makinelerin yanında hasta yatağının kolları, yemek masaları gibi dokunulan her şeyin dezenfekte edildiğini belirten Görçin, şu uyarılarda bulundu:"Hemşireler hastaları diyalize takarken diyaliz sırasında tansiyonlarını ölçerken ve diyalizden hastaları çıkarırken hem normal ağız burun maskesi hem de bunun üzerine yüzü koruyan şeffaf yüz maskesi takmak zorundadırlar. Hasta yatakları arasında yaklaşık 2 metrelik aralık bulunmaktadır. Vizitlerde sorunsuz hastalar ile hekim ziyaretlerinde de bu mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. "

Kaynak: AA