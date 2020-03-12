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Böbrek Hastalıkları Farkındalığına Renkli İzler!

İşbirliği içerisinde olduğumuz Özel İzmit Diyaliz Merkezi hastaları, "12 Mart Dünya Böbrek Günü" kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı.

12.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:03
Böbrek Hastalıkları Farkındalığına Renkli İzler!

Diyaliz merkezinde tedavi süreçleri ile ilgili eğitim alan hastalar, daha sonra ise farkındalık için ellerini boyayarak büyük bir tuvale izlerini bıraktılar.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nin işbirliği içerisinde çalıştığı Özel İzmit Diyaliz Merkezi, "12 Mart Dünya Böbrek Günü" kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı.

Renkli el izleri tuvale basıldı

Tüm hasta ve çalışanlarına; diyaliz süreçleri, organ nakli ve bağışı ile alakalı Dr. Seyran Doğan öncülüğünde eğitim veren diyaliz merkezi; daha sonra ise herkesten ellerini boyamalarını rica etti. Böbrek rahatsızlıklarına karşı farkındalığı bir nebze de olsa arttırmayı sağlayan çalışmada hastalar ve diyaliz merkezi çalışanları, rengarenk boyadıkları ellerini büyük bir tuvale bastılar. İlginin yoğun olduğu ve bir sürü kişinin el izini bıraktığı etkinlikte, ortaya çok renkli bir görüntü çıktı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İzmit, Güncel

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