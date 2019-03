Böbrek Hastası 3 Kardeş, Organ Nakli Bekliyor

Kaynak: DHA

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve uzun yıllardır böbrek hastalıkları nedeniyle tedavi gören 3 kardeş organ bağışı için çağrıda bulundu. Böbrek hastası kardeşler Rabia Yaycı (19), Yakup Yaycı (26) ve Ümit Yaycı (31) "Biz her gün ölüyoruz, organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarıp sevgili kullardan olun. Bu onur size de yakınlarınıza da yeter" dedi. Konya 'da oturan, Yakup Yaycı, 2002 yılında şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Konya - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Yaycı'ya kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 4 yıl hemodiyaliz tedavisi gören Yakup Yaycı'ya, 2006 yılında kadavradan böbrek nakli yapıldı. Yaycı'nın böbreği, nakilden 12 yıl sonra Mayıs 2018'de iflas etti. Yakup Yaycı yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladı.NAKİLLİ BÖBREK İFLAS ETTİAilenin en küçüğü olan Rabia Yaycı ise 2009 yılında benzer şikayetlerle aynı hastaneye başvurdu. Yapılan muayenesinde Rabia'ya da kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Aynı yıl hemodiyalize başlayan Rabia'ya, 2015 yılında kadavradan böbrek nakli yapıldı. Ancak bir yıl sonra nakilli böbrek iflas edince Rabia da diyaliz tedavisi görmeye başladı.AĞABEYİ DE DİYALİZE BAĞLI YAŞIYORKonya'da fırıncılık yapan ailenin en büyük çocuğu Ümit Yaycı'ya ise Ağustos 2017'de kardeşleri gibi baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle gittiği hastanede, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Konya'da diğer kardeşleriyle birlikte diyaliz tedavisi gören Ümit Yaycı, yeniden sağlığına kavuşmak için organ nakli bekliyor.'BİZ HER GÜN ÖLÜYORUZ'Ağabeyleriyle diyaliz tedavisi gören Rabia Yaycı, yaşadığı zorluklara karşın hayatını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne periyodik kontrol için gelen Rabia Yaycı, "Biz her gün ölüyoruz" diyerek, yaşama şanslarının organ nakli olduğunu söyledi. Organ bağışı çağrısında bulunan Rabia Yaycı, "Organlarınızı bağışlayın, sevgili kullardan olun. Bu onur size de yakınlarınıza da yeter" dedi.'ORGAN BAĞIŞI ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ'Haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Yakup Yaycı ise her seansın 5 saat sürdüğünü söyledi. Nakilli böbreğinin iflas etmesiyle yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladığını anlatan Yaycı, şunları söyledi: "Organ bağışının daha yaygın olması için insanlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Devletimiz her gün çığ gibi büyüyen sorunu kökten çözmek adına yurt dışında bazı ülkelerin uyguladığı yöntemleri uygulayabilir. Yapacakları çözümle ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır. Çünkü ameliyat ve sonrasındaki tüm giderler devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu da ülkemize sağlık alanında milyar dolarlarla ifade edilecek ekonomik yük getiriyor. Bu önemli konunun da gündeme getirilmesini istiyoruz. Biz düşünülmesek de ülke ekonomisini düşünerek yeni bir bağış yöntemi bulunabilir. Organ bağışı zorunlu hale getirilebilir. Yurt dışında örnekleri var."'ÇALIŞAMAZ HALE GELDİM'Kontrol için kardeşleriyle Antalya 'ya gelen ailenin en büyük çocuğu Ümit Yaycı da rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale geldiğini, işini bıraktığını söyledi. Diyalize girerek hayata tutunduğunu anlatan Ümit Yaycı, "Tüm insanları organ bağışına davet ediyorum. Hiç kimsenin yarına çıkma garantisi yok. Belki de bağışlayacağınız organ yakınınıza gerekebilir" dedi.22 BİN BÖBREK HASTASIAÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Türkiye 'de 25 bine yakın organ nakli bekleyen hasta olduğunu söyledi. Her yıl bu listeye 4 binden fazla hastanın eklendiğini vurgulayan Bilal, "Bu hastaların 22 bine yakını böbrek, 2 bin 200'ü karaciğer nakli bekliyor. Bine yakın da kalp nakli bekleyen hasta var. Verilecek her organ bir hayat kurtaracak" dedi.Her yıl periyodik aralıklarla düzenledikleri etkinliklerle vatandaşları organ bağışının önemi konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Bilal, "Amacımız halkımızda farkındalık yaratmak, organ bağışına yönlendirmek" dedi.- Antalya