Böbrek hastası kızın ilacını Vefa ekipleri ulaştırdı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayan 19 yaşındaki böbrek hastası Gülistan Akınel'in ilacını Vefa Sosyal Destek Grubu ulaştırdı.

25.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:54
Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayan 19 yaşındaki böbrek hastası Gülistan Akınel'in ilacını Vefa Sosyal Destek Grubu ulaştırdı.
İlçenin Tatargazi köyünde yaşayan böbrek hastası Akınel, kullanması gereken ilacı bitince Kaymakam Emre Yalçın'dan yardım istedi.
Kaymakam Yalçın'ın talimatlarıyla harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, ilacı temin ederek Akınel'e ulaştırdı.
Akınel, yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduğunu ve bunun için ekiplerden yardım istediğini söyledi.
Çok geçmeden ekiplerin ilacı kendisine ulaştırdığını anlatan Akınel, şunları kaydetti:
"Bu ilacı devamlı kullanmak zorundayım. Sabah almıştım fakat akşama kalmamıştı. İlacı kullanmasam rahatsızlığım böbreğime çok büyük bir zarar veriyor. Kaymakamımız iki, üç kez aradı. Jandarmamız çok yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun."
Vefa Sosyal Destek Gurubu Müdürü Murat Köse de salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için seferber olmaya devam ettiklerini kaydetti. Böbrek hastası kızın ilacını Vefa ekipleri ulaştırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Emre YALÇIN, Malazgirt, Muş, Güncel, Haber

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