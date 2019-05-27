Böbrek nakli bekleyen çocuk sayısı 2 bini geçti

Türkiye 'de yaklaşık 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk var. Bunların yarısının böbrek nakli beklediğini ifade eden TİGED Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, "Yaklaşık 16 civarında pediatrik böbrek nakli yapan merkezimiz var. Bu merkezlerde başarı oranlarımız Avrupa ortalamasının üzerinde" dedi.





Bazıları yıllardır umutla nakil olabilmek için uygun böbreğin bulunmasını bekliyor. Bazıları ise diyaliz merkezlerinde… Son verilere göre 22 binden fazla kişi böbrek nakli için sırada. Bunların içinde 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk bulunuyor. Yarısını da böbrek nakli bekleyenler oluşturuyor.





Bu noktada hem farkındalık oluşturmak hem de çocuk böbrek nakillerindeki son gelişmeleri masaya yatırmak amacıyla İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) ve İstinye Üniversitesi Liv Bahçeşehir Hastanesi tarafından "Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme" isimli bir sempozyum düzenlendi. Küçük çocuklarda böbrek nakli ile ilgili sunum yapan Sempozyum başkanı İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, uzun süre diyaliz tedavisi olan çocuklarda büyüme gelişme geriliği, kalp hastalıkları ve kemik bozuklukları gibi sorunlar geliştiğini, erken nakil yapılan küçük çocukların büyüme ve gelişmelerinin, algılama ve okul başarılarının geç nakil olanlara göre daha iyi olduğunu ifade etti.





Sempozyumda konuşan İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Organ nakilleri son zamanlarda önemli tıp alanlarından bir tanesi. En çok yapılan nakillerin başında da böbrek nakilleri geliyor. Böbrek nakilleri içerisinde de yüzde 10 ila 15'lik kısmını çocuklarda yapılan nakiller teşkil ediyor. Ülkemiz canlı nakiller konusunda ön planda. Bu nakil grupları içerisinde de pediatrik nakiller var. Bugün ikincisini düzenlediğimiz Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu'nda ülkemizin çeşitli merkezlerinden gelen hocalarımızla birlikte geniş kapsamlı sempozyum yapmayı amaçladık. İşin içerisinde immünolojik, cerrahi, nefrolojik, klinik konular var. Bu alanda bilgi birikimimizi birbirimize aktarmayı, güncel konuları kendi aramızda daha dinamik bir şekilde tartışmayı amaçladık" dedi.





"YETİŞKİN BİREYDEN ALINAN BÖBREK UYUMLU OLMALI"





"Türkiye'de bir ulusal böbrek dağıtım ağı var. Bu ağda yaklaşık 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk var ve bunların yaklaşık yarısı da böbrek nakli bekliyor" diye konuşan Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetik Derneği (TİGED) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, "Dolayısıyla bizim amacımız bir an önce o çocuklarımıza yeteri kadar sayıda böbreği nakledebilmek ve onların normal yaşamına devam etmesini sağlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Çocuklara yapılan nakillerin yetişkin insanlardan olduğunun, bu sebeple böbreğin ebatının uyumlu olması gerektiğinin altını çizen Söylemezoğlu, "Çocukların ebatları küçük. Dolayısıyla onlara büyük böbrekleri takarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama bütün erişkin sağlam insanlardan veya kadavradan çocuklara böbrek naklini yapabiliyoruz. Ama böbrek nakli yaparken mümkün olduğu kadar ebatların birbirine uyumlu olmasına dikkat ediyoruz" dedi.





BAŞARI ORANI AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE





Türkiye'de böbrek nakli yapan merkez sayısının 44 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, "Yaklaşık 16 civarında da pediatrik böbrek nakli yapan merkez var. Bu merkezlerde başarı oranlarımız övünerek söyleyebiliriz ki Avrupa ortalamasının üzerinde. Bu konuda Türkiye'de yeteri kadar bilgi birikimi, deneyim var. Çok başarılıyız. Diyaliz merkezlerimiz oldukça yeterli. Yaklaşık 70 bin civarında da diyaliz hastamız var" diye bilgilendirmede bulundu.





Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:





"Bu insanların neler çektiğini ve organ nakli olduktan sonra normal bir insan gibi yaşantılarına devam edebildiğini, bu kişiler çocuksa okula gidebildiğini, meslek sahibi olabildiğini ve daha sonra topluma katkı sunmaya başladığı görmek bizler için en büyük mutluluk. Dolayısıyla toplumu da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: DHA