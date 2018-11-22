Böbrek Nakli Bekleyen Genç Hayata Tutunmak İstiyor

22 Kasım 2018 Perşembe 10:34



22 Kasım 2018 Perşembe 10:34

Böbrek nakli bekleyen genç hayata tutunmak istiyorBATMAN - Batman'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Volkan Eripek adlı gencin bir böbreği 5 yaşında iken iflas etti, diğer böbreği ise iflas etme eşiğine geldi. Cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Eripek, kendisine verilecek böbrek ile hayata tutunmak istiyor. Sağlık sorunlarından dolayı okulunu da aksattığını belirten Eripek kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor. Volkan Eripek "2017 yılında İstanbul Üniversitesinde tedavi gördüğüm esnada diyalize girmeye başladım değerlerim birden yükseldi. Annem böbreğini vermek istedi ama şeker ve tansiyondan dolayı doktorlar böbrek nakli yapılamayacağını söyledi. Kardeşlerimde 18 yaşından küçük olduğu için doktorlar bu yaştakilerden böbrek nakli yapamayacaklarını belirtti. Haftanın 3 günü Batman Bölge Devlet hastanesinde diyalize giriyorum. Diyalize girdiğim için haftada 3 gün okulumu bırakmak zorunda kaldım. Yorgun oluyordum ders çalışamıyordum. Babamın bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Ailenin en büyüğü benim, 7 kardeşiz, kardeşlerime bakamadığım için çok üzülüyorum" dedi. Diyarbakır'da böbrek nakli için kaydını yaptığını belirten Eripek, hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. Eripek, "2 böbreğimi kaybettiğim için bana yardım edilmesini istiyorum. Daha 17 yaşındayım hayatımın baharındayım kardeşlerime ve kendime iyi bir gelecek kurmak için çabalıyorum ama diyalize girdiğim için destek olamıyorum. Hayırseverlerden maddi yardım ve böbreğini bana verecek hayırseverlerin yardımını bekliyorum" diye konuştu.