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Böbrek nakli bekleyen iki hastaya can olacak

ÇANAKKALE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erol Özemre'nin (79) beyin ölümü gerçekleşti.

11.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:16Böbrek nakli bekleyen iki hastaya can olacak

ÇANAKKALE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erol Özemre'nin (79) beyin ölümü gerçekleşti. Özemre'nin ailesi tarafından bağışlanan organlarından iki böbreği, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası eski yağlı güreş pehlivanı Erol Özemre, 6 gün önce beyin kanaması geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özemre'nin, Cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Yeliz Baykala, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu, Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Gece yarısı Bursa'dan gelen ekipler operasyona başladı. Özemre'nin bağışlanan iki böbreği, Bursa Acıbadem Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara götürülmek üzere nakledildi.

Organ nakil ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, acılı aileye baş sağlığı dileyerek, verdikleri duyarlı karardan dolayı teşekkür etti.



Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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