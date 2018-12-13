Böbrek Nakli Ece'ye Hayat, Annesine Umut Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:39



13 Aralık 2018 Perşembe 11:39

AYŞE YILDIZ - Denizli'de, 1,5 yaşında babasını kaybeden, bedensel engelli olması nedeniyle annesinin yardımıyla okula gidebilen 14 yaşındaki böbrek hastası Dudu Ece Aktaş'ın yüzünü, Antalya'da yapılan böbrek nakli güldürdü.Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşayan Dudu Ece Aktaş, 1,5 yaşındayken babasını trafik kazası sonucu kaybetti.Karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede 2 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ece'ye, annesi Selma Aktaş (43), 11 yıl periton diyalizi yaptı. Bir yandan da diğer iki kızını okutmaya çalışan ev hanımı Selma Aktaş, kızı Ece'nin hastalığı ilerlediği için Denizli'de hastaneye yakın bir eve taşındı.Bazen kucağında bazen de tekerlekli sandalyeyle okula götürdüğü Ece'nin hayata tutunması için mücadele eden Aktaş, teneffüslerde de okulda bekleyerek, kızının tüm ihtiyaçlarını giderdi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Ece'ye böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Ailede dokular uymadığı için Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alınan Ece'nin hayatı, bir gece çalan telefonla değişti.Denizli'den ailesiyle Antalya'ya gelen bedensel engelli Ece'ye, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, 17 yaşında vefat eden bir kişinin bağışlanan böbreği nakledildi.Nakil böbrekle hayata tutunan ve okula döneceği günün hayalini kuran 8'inci sınıf öğrencisi Ece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil olana kadar çok zor zamanlar geçirdiğini anlattı.Öğretmenlerini, arkadaşlarını çok sevdiğini belirten Ece, "Hep hastaydım. Okulumu çok seviyorum. İleride doktor olup, hastalara şifa olmak istiyorum. Bütün hastalar şifa bulsun. Ben de artık bu hastalıktan kurtulmak istiyorum." dedi."Her zaman güçlü durmaya çalıştım"Kızının organ nakli olmasıyla yüzü gülen anne Aktaş da eşini 2004 yılında, çocukları 1,5, 3 ve 7 yaşındayken trafik kazası sonucu kaybettiğini belirtti.Ece'ye 2 yaşında kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu aktaran Aktaş, zorlu bir süreç yaşadıklarını kaydetti.Kızının hastalığına çok üzüldüğünü ve her zaman güçlü durmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, "Geri kalmasın diye her gün okuluna götürdüm. O dersteyken işim varsa gidip yapıp, teneffüste tekrar geliyorum. Belki ihtiyacı olur diye sürekli okulda bekliyorum." dedi.-"Keşke daha fazla bağış olsa, şifa bekleyen çok hasta var"Çocuklarına hem anne hem baba olan Aktaş, kızının birinin lisede, diğerinin üniversitede okuduğunu, Ece'nin de doktor olma hayalleri kurduğunu dile getirdi."Ece'nin yürüyebilmesi için mücadele ediyoruz. Sık sık fizik tedaviye götürüyordum, ancak böbrek hastalığı kısıtlıyordu." diyen Aktaş, uygun böbrek bulunduğuna dair hastaneden gelen telefonla heyecanlandıklarını söyledi.Aktaş, şöyle devam etti:"Denizli'deki doktorumuz, 'Bünyesi nakil için henüz uygun değil' demişti. O akşam saat 21.15'te telefon çaldı. Ece yanımdaydı. Böbrek çıkmış deyince, 'Anneciğim hemen gidelim' dedi. 2007'den bu yana listedeydi. Burada nakil oldu. Ameliyat başarılı geçti. Ameliyattan sonra ilk sözü 'Annemi istiyorum' oldu. Keşke daha fazla bağış olsa, şifa bekleyen çok hasta var. Bağışlanan organ sayesinde kızımın hayatı değişti. O kadar sevinçliyiz ki kızım inşallah sağlığına kavuşacak. Artık yürüyebilmesi için mücadele edeceğim."Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise bağışlanan organlar sayesinde hastaların şifa bulduğunu belirterek, organ bağışının önemine işaret etti.