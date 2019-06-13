Böbrek nakliyle 6 yıl sonra sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde böbrek nakli olan Eren Ceviz, 6 yıl sonra sağlığına kavuştu.Edirne
'nin Keşan
ilçesinde oturan 34 yaşındaki Ceviz'e, 2013 yılında hipertansiyona bağlı böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu.
Diyalize girmeye başlayan Eren Ceviz, 6 yıl boyunca nakil için sıra bekledi ve bundan 4 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakil için başvurdu. Geçirdiği trafik kazası sonrası 1 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın ailesi tarafından bağışlanan böbreği, 7 Haziran'da nakil için sıra bekleyen Eren Ceviz'e nakledildi.
Sağlığına kavuşan Ceviz'in ilk işi kana kana su içmek oldu.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceviz'e nakledilen böbreğin normal bireylerdeki gibi çalıştığını belirtti.
Hastanın 6 yıl diyalize girdiğini ve bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu vurgulayan Alan, şunları kaydetti:
"Hastamız Keşan'dan nakil yaptığımız hastalardan da esinlenerek merkezimizin adını duydu ve 4 ay önce merkezimize nakil için başvuru yaptı. Bu kısa süre zarfında böbrek çıktı. İlimizde 27 Mayıs'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan hastamızda 1 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları da bu acılı zamanda çok özverili davranarak organlarını bağışlama kararı aldı. 7 Haziran'da Sağlık Bakanlığı
ile iletişime geçtik. İki böbrek Çanakkale'de kalırken, karaciğer ise Bursa
'ya gitti. Bakanlığın onayı ile bir böbrek Eren Bey'e uygun olduğu için kendisini merkezimize davet ettik. Nakil sonrası böbreği normal bireyler ile aynı seviyeye geldi. Birkaç gün içinde kendisini taburcu edeceğiz. Yeni böbreğiyle yeni bir hayata başlayacak."
Eren Ceviz ise "Böbrek nakli için internette araştırma yaparken ablamın da tavsiyesiyle ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdum. 4 ay içinde gelen sıra ile böbrek nakli oldum. Çok mutluyum. Çocuklarım ve ailemle sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşayacağım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA Sağlık