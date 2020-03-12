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Böbrek sağlığına dikkat edin!

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Dünya Böbrek Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Böbrek sağlığına dikkat edin!

Kronik Böbrek Hastalığı'nın, Dünyada ve Türkiye 'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır" dedi.

Türkiye'de yapılan bir tarama çalışmasına göre her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptandığını bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

Düzenli Kontrol Ettirin

Kronik böbrek hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Kaşıkcı sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Sağlıklı beslenin, vücut ağırlığınızı koruyun ve düzenli egzersiz yapın. Sofranızda tuzu azaltın ayrıca yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterin. Tütün ve benzeri zararlı alışkanlardan uzak durun. Ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Son olarak risk grubundaysanız böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin"

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye, Güncel

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