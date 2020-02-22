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Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.

22.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:57Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı
Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri nefroloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile hekimi A.Ö., iddiaya göre, tedavi gördüğü hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. 6. kattan sert zemine çakılan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin görmesiyle 112 sağlık ekiplerine verildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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