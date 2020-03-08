Boca Juniors'ın şampiyon olduğu maçtan önce Carlos Tevez, Maradona'yı dudağından öptü
Arjantin Süper Ligi'nde Boca Juniors son haftada şampiyonluğa ulaştı! Sahasında Gimnasia'yı 1-0 yenerken karşılaşmanın tek golünü 72. dakikada dünyaca ünlü yıldız Carlos Tevez atmıştı. Tevez, mücadele öncesinde Gimnasia Teknik Direktörü Diego Maradona'nın yanına giderek onu dudağından öptü.
08.03.2020 14:43
Arjantin Süper Ligi'nin en büyüğü belli oldu. Son hafta Boca Juniors'un ezeli rakibi River Plate, 1 puan önde girmesine rağmen Atletico Tucuman deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Boca Juniors ise sahasında Gimnasia'yı 1-0 devirdi ve son hafta galibiyetiyle şampiyon olmayı başardı.
TEVEZ, MARADONA'YI DUDAĞINDAN ÖPTÜ
Tevez, maç öncesi Maradona'nın yanına giderek efsane ismin dudağından öptü. Karşılaşmayı Boca, Tevez'in attığı golle 1-0 kazanarak şampiyon oldu.
"ŞANS İÇİN ÖPTÜM"
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Tevez, Maradona'yı "şans aradığı" için öptüğünü ifade etti. Bilindiği gibi Maradona, Boca Juniors'ta efsaneleşmiş bir isim. Bu şampiyonluk Arjantinli eski yıldızı oldukça sevindirdi.
Haberin Videosu :Carlos Tevez, Maradona'yı dudağından öptü
Etiketler : Diego Armando Maradona, Boca Juniors, Arjantin, Spor
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