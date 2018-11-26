Boca Juniors Otobüsüne Saldırı Sırasında Kafasına Şişe İsabet Eden Şoförün, Bilincini Kaybettiği Ortaya Çıktı

River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finalinin rövanş maçı, maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

El Monumental'e doğru hareket hâlinde olan Boca otobüsüne River taraftarlarının taş ve biber gazıyla saldırması üzerine Buenos Aires sokakları savaş alanına dönmüştü. Yaşanan korkunç olayların ardından Boca takım otobüsünün şoförü Dario Ebertz'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

"OTOBÜSÜ BAŞKAN YARDIMCISI KULLANDI"

C5N adlı televizyon kanalına konuşan Ebertz, 9 yıldır Boca'nın şoförlüğünü yaptığını söylerken "Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Kafama şişe isabet etti ve nefes alamaz hâle geldim." ifadelerini kullandı. "20 saniyeliğine bilincini kaybettim." diyen Ebertz, kendisinin bayıldığı esnada direksiyona Boca Juniors'ın başkan yardımcısının geçtiğini söyledi.

(Fanatik)