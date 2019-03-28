Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

Kaynak: İHA

Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te başladı.Zeytçioğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illerinin katılımıyla başladı.Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk kez Analig müsabakalarına ev sahipliğini yaptığını ifade ederek, "Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illeri katılıyor. Bu iller içerisinde yapılacak müsabakalarda gruplarından çıkan takımlar, yarı finallere Adıyaman'a gidecekler. Adıyaman'da ilk 3'e girecek takımlar, Türkiye finallerine katılacaklardır" dedi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı'nın kısa konuşmasıyla müsabakalar başladı. Bocce İl Temsilcisi Mehmet Akdağ ile Zeytçioğlu Orta Okul Müdürü Gönül Çelen'da sporculara eşlik etti. - KİLİS