Bocce Analig Bölge Müsabakaları Sona Erdi

Kaynak: İHA

Bocce Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları Kilis'te tamamlandı.Zeytçioğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda kızlarda, birinci Siirt, ikinci Kilis, üçüncü Adıyaman, dördüncü Diyarbakır, Erkeklerde birinci Siirt, ikinci Adıyaman, üçüncü Kilis, dördüncü ise Mardin oldu. Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk kez Analig müsabakalarına ev sahipliğini gurununu yaşadıklarını ifade ederek, "Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır illeri gelen sporculara, antrenörlerine,,öğretmenlerini, hakemlere teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS