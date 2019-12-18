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Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce-Bowling-Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bocce İl Birinciliği müsabakalarında kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.

18.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:35Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor
Gençlik ve İl Müdürlüğü Bocce-Bowling-Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bocce İl Birinciliği müsabakalarında kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.

Spor Salonu Bocce sahasında düzenlenen müsabakalarda 45 okuldan 600'ü aşkın sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Küçük ve yıldız kategorileri tamamlanan turnuva gençler kategorisinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Düşük hava sıcaklığına rağmen katılımın yüksek olduğu müsabakalar bu hafta sona erecek.

Müsabakaların sonunda düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm okullara teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Talas, Spor

Kaynak: İHA

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