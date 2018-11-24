Bocce'nin Hastasıyız!

Türkiye'nin ilk sosyal yaşam kampüsünde kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri, kurdukları bocce takımıyla herkese parmak ısırtıyor. Huzurevi spor salonunda oluşturulan sahada her salı ve her cuma günü bir araya gelen "bocce tutkunu" yaşlılar, haftada 5 saat oynadıkları bu oyuna giderek "tutkuyla" bağlanıyor.

Sayıları 30'u bulan Huzurevi sporcularının çok sevdiği boccenin, ileri yaşlardaki kişiler için çok daha uygun olduğunu belirten Antrenör Beste Işılak, şu bilgileri aktardı:

Daha pozitif, daha enerjik

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, düzenlediğimiz sportif faaliyetlerle yaşlıların belirli kas gruplarını çalıştırarak daha sağlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Aktif yaşlanma için çok önemli bir spor bocce. Alzheimer'ı da önlüyor. Yaşlılarımız oyun içinde takım ruhuyla hareket ederek bir yandan sosyalleşirken diğer yandan zinde kalıyor. En önemlisi de eğleniyorlar. Bocce oyunu sırasında yaşlıların çok eğlendiklerini fark edince, çok sayıda yaşlıyı bu oyuna yönlendirdik. Bir süre sonra ise bocce oynayan yaşlılarımızın daha pozitif ve enerjik olduklarını, spor yaparak eğlendiklerini gördük."

Zübeyde Hanım Huzurevi'nde bocceye gösterilen ilginin giderek arttığını da söyleyen Işılak, oluşturacakları 15 kişilik takımla önümüzdeki sezon 60 Yaş ve Üstü Bocce Ligi'nde mücadele etmek istediklerini ve bol bol antrenman yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Müsabakaların çekişmeli geçtiğini ifade eden huzurevi sakinleri ise, "Zihni ve vücudu çalıştıran bir oyun. Bocce sayesinde yeni arkadaşlıklar edindik. Bocce oynayarak eğleniyoruz; günlerimiz daha dolu dolu geçiyor" şeklinde konuştu.

Bocce dediğin..

En eski spor dallarından birisi kabul edilen boccenin ilk kez Romalılar tarafından oynandığı biliniyor. Oyun 26,5 metre boyunda 4,5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan demir topların hedef topa (pallino) yakın durmasının amaçlandığı oyunda, rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye'de 1990'lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun, yaşlılar arasında ilgi görüyor.