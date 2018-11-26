Bocce Şampiyonları Hacıcaferoğlu'nu Ziyaret Etti

Bocce branşında katıldıkları uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, Antalya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balkan Bocce Şampiyonası, Uluslararası Bocce Raffa Volo ve Petank Turnuvası ile Kemer
Open Petank Turnuvasında derece alan sporcular, Bocce Bowling Dart Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Yağmur Uzun ile Hacıcaferoğlu'na ziyarette bulurdu.
Sporcularla sohbet eden Hacıcaferoğlu, boccenin Antalya'da sevilen bir spor branşı olduğunu ve hızla geliştiğini belirtti.
Kazanılan başarıların kendisini mutlu ettiğini belirten Hacıcaferoğlu, "Ülkemizi şampiyonada aldığınız başarıyla layığıyla temsil ettiniz, hedefiniz bundan sonra olimpiyat başarısı olmalıdır." dedi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:59