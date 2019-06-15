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geneli huzurevleri arasında düzenlenen ve 53 ilden 109 huzurevini katıldığı yetişkin gençler Bocce Turnuvası'nın ikinci maçı Elazığ
'da yapıldı.
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı tarafından organize edilen ve Gazi Huzurevi Bocce Salonunda oynanan maçta geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Turnuvada, Elazığ Gazi Huzurevi ile Osmaniye
Özden Huzurevi sporcularının kıyasıya mücadelesiyle renkli görüntüler oluşturdu.
Karşılaşma Gazi Huzurevi'nin 12-7 üstünlüğüyle sona erdi.
Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt
, temel hedeflerinin kendilerini bugüne getiren yetişkinleri sadece huzurevlerinde barındırmak olmadığını belirterek, "Onları sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız sadece barındırmak değil, spor, gezi ve ibadetler noktasında etkinlikler yapmak. Spor da bunun bir ayağıdır" dedi.
Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya
da yaşlıların kaliteli bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını anlatarak, "Hayattan ellerini çekmemelerini ve pasif bir hayat sürmemelerini istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.
3 Ağustos'a kadar devam edecek olan turnuvada şampiyon olan takım, Türkiye'yi temsilen Avrupa
şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.