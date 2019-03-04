Böcek: "Altın Portakal Özüne Dönecek"

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Aksu'da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nde yerli ve yabancı filmlerin ayrı ayrı yarışacağını, festivalin özüne döneceğini söyledi.CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın Aksu Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Durmuş Ali Arslan'ın seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışa CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Milletvekili Cavit Arı, Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, ilçe başkanları, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı."Altın Portakal özüne dönecek"CHP Büyükşehir adayı Muhittin Böcek, Aksululara projelerini anlattı. Başkan adayı Böcek, "Aksu'nun bütün sorunlarını biliyoruz. Antalya genelinde büyük çapta bir araştırma yaptık. Antalyalı hemşehrilerimizin en önemli sorunu işsizlik. İktidar seçim derdinde, vatandaşımız geçim derdindedir. İkinci önemli sorunu ulaşımdır. Ulaşım sorununu çözecek projeler hazırladık. 7 ilçemizde Ulaşım Master Planı yapıldı. Biz 19 ilçemizde plan yapacağız ve sorunları bu plan doğrultusunda çözeceğiz. Antalya halkı için Altın Portakal Film Festivali büyük önem taşır. Bazı sanatçılarımızın festivalde aldığı ödülü sindiremeyenler, ulusal yarışmayı kaldırdı. Yeni dönemde yerli ve yabancı filmler eskiden olduğu gibi ayrı ayrı yarışacak. Altın Portakal özüne dönecek" dedi.Konuşmaların ardından İYİ Parti Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan'ın meclis üyesi adayları Aksu halkına tanıtıldı ve Aksu Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra ise Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ve partililerinin katılımıyla Konyaaltı Altınkum Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özel, Konyaaltılı vatandaşlardan Konyaaltı'nda Semih Esen, Büyükşehir'de ise Muhittin Böcek'e destek istedi.Konyaaltı'nın hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, "Doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmek büyük bir şereftir. 20 yılda Konyaaltı'nın köyden kente geçişini sağlayarak, Konyaaltı'nı dünyaya tanıttık. Altyapısı, sosyal donatı alanlarıyla Konyaaltı bir marka oldu. Şimdi daha büyük hizmet vermek adına tüm bilgi ve deneyimimi tüm Antalya'ya taşıyacağım "diye konuştu.Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ile birlikte halkı selamladı.CHP Grup Başkanvekili Özel, Büyükşehir adayı Böcek, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve milletvekilleriyle birlikte Aksu Kemarağzı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Böcek, son olarak ise CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile birlikte Antalya Mardinli İşadamları Derneği Başkanı Yener Yıldırım ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. - ANTALYA