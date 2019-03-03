Böcek ile Yollarımızı Ayırdık"

Anavatan Partisinin (ANAP) son Antalya
il başkanı, Demokrat Parti
(DP) Eski Merkez
Karar Kurulu Üyesi Bekir Servet Ünal, CHP
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek
ile yollarını kesin olarak ayırdıklarını bildirdi.
Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Kaş'tan Gazipaşa
'ya kadar birlikte siyaset yaptığı yol arkadaşlarıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e destek olacaklarını ifade etti.
Böcek ile geçmişten gelen bir dostluklarının ve ilişkilerinin olduğunun altını çizen Ünal, "2017 Temmuz ayından bu yana başlattığı adaylık sürecinde ANAP'lı, DYP'li, DP'li, MHP
'li, SP'li, BBP
'li yani merkez sağı koordine çalışmalarının bizzat yürütücüsü oldum. Bütün bu çalışmaları herhangi bir karşılık beklemeksizin, herhangi bir pazarlık yapmaksızın elimden geldiğince gece gündüz çalışarak sahada yürüttüm. Zaten CHP adayı Böcek de her ortamda bunu açıkça söylemiş ve beni teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.
Böcek'in adaylığının kesinleştikten sonra tavırlarında olumsuz yönde değişmeler olduğunu iddia eden Bekir Servet Ünal, sözlerine şöyle devam etti:
"Bana daima 'Oğlum' diye hitap eden, benim de 'öz ağabeyim' olarak gördüğüm Sayın Muhittin Böcek, adaylık sürecinin kesinleşmesinden sonra benim koordinasyonum ile etrafında toplanan merkez ağ kökenli siyasetçilere karşı garip bir tutum takınmaya başlamıştır. Meclis üyesi adaylığı da dahil olmak üzere kendisinden en ufak bir talebi olmayan bu insanların telefonlarına çıkmayan, kırıp dökmeye, yok saymaya başlayan Sayın Böcek, daha şimdiden 'Seçimi aldım' yanılgısına düşerek anlam veremediğim bir kibre bürünmüştür."
Böcek'in içinde bulunduğu siyasi ruh halinin Antalya'ya hasarlar vereceğini öne süren Ünal, "Hal bu olunca ikinci bir 'Akaydın Hoca' vakasına neden olacak bu ekibin içerisinde yer almamızın doğru olmadığını düşünmeye başladım. Arkadaşlarımla yaptığımız istişareler neticesinde gördüm ki onlar da benimle aynı istikamette düşünüyorlar. Bu sırada kamuoyunda gazeteler aracılığı ile duyulan 'HDP
ile pazarlık' süreci ben ve arkadaşlarım için bardağı taşıran son damla olmuştur." ifadelerini kullandı.
Servet Ünal açıklamasına, "Geçmişte merkez sağda birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımla birlikte son derece vicdanımız rahat olarak Sayın Böcek ile yollarımızı ayırdığımı Antalya kamuoyuna duyuruyor ve Antalyamızın geleceği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e destek vereceğimizi açıkça ilan ediyorum. Çünkü ne sayın Böcek ile ne de Sayın Türel ile herhangi bir pazarlık içerisinde olmadık. Bizim için daima önemli olan Antalya'mızın geleceği oldu ve öyle olacak. Sevdamız da sadakatimiz de Antalya'mızadır." ifadeleriyle son verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Merkez, Antalya, Güncel
Kaynak: AA