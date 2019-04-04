Böcek, Konyaaltı Belediyesi Personeline Veda Etti

Kaynak: İHA

20 yıldır Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan Muhittin Böcek, belediye personeliyle vedalaştı. İlk göz ağrım Konyaaltı'dır diyen Başkan Muhittin Böcek, "Çalışma arkadaşlarımla 20 yıldır Konyaaltı'nın değişimi ve gelişmesi adına çok güzel hizmetlere imza attık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.4 dönemdir Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilerek, seçimleri kazanan Muhittin Böcek, 20 yıldır birlikte çalışma personeliyle vedalaştı. Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü Saha Amirliği'nde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veterinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline veda etti. Başkan Böcek, daha sonra merkez binada tüm personel ile bir araya geldi.Siz çalışma arkadaşlarımla birçok önemli projeye imza attık diyen Muhittin Böcek, "Doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmek hep gönlünde vardı. Sizlerin ve hemşehrilerimin desteğiyle bu görev bana nasip oldu. Eski bina da 126 arkadaşımla göreve başladık. Önceki çalışma arkadaşlarımdan 18 kişi kaldı. Ama biz kocaman bir aile olduk. Şimdi bin 200 çalışma arkadaşımız var. Çalışmalarınızı bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. 4 dönemden sonra şimdi Antalya'nın 19 ilçesinde 913 mahalleye hizmet edeceğiz. 99 günlük kampanya dönemimiz sonrasında tüm Antalya'da koşturduk. Kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi, köylüsü, kentlisi ve turizmciyle herkesin dertlerine derman olacağız. Antalya'yı sadece deniz kenarından 'Oh ne güzel' diye düşünmeyin. Hizmet bekleyen çok yer var" dedi.Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi için emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyerek, "Bize oy veren, oy vermeyen tüm vatandaşlarıma eşit hizmet edeceğim. Bundan sonra da aranızdaki saygı ve sevgi hiç eksik olmasın. Sizlere Mevlana'nın bir sözünü hatırlatmak isterim; 'Dün dünde kaldı cancağızım. Bu gün yeni şeyler söylemek lazım.' Ben bu günlere kimseyi ayırmadan geldim. Sizleri bundan sonra daha başarılı yerlerde görmek bana mutluluk verir. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.Başkan Böcek'in konuşmasından sonra Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Fırat Kıldıran, tüm çalışanlar adına Başkan Böcek'e plaket takdim etti. Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer'e Başkan Muhittin Böcek'e çiçek takdim ederken, Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz imza kalemi hediye etti. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek, çalışma arkadaşlarına veda etti. - ANTALYA