Böcek müzesi dikkat çekiyor

Böcek müzesi dikkat çekiyorYOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Türkiye'nin birçok ilinden toplanan yaklaşık 4 bin tür böcekle oluşturulan Entomoloji (Böcek bilim)Müzesi, bilimsel çalışma ve araştırma yapan akademisyenlere önemli kaynak oluşturuyor. İldeki böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmak için 2013 yılında üniversite bünyesinde kurulan Böcek Müzesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen yaklaşık 4 bin tür böcek bulunuyor. Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından toplanan binlerce tür böcek, önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor. İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. Ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Yozgat ve çevre illerde yapılan çalışmalar sonrası 3 adet et sineği türü tespit edildi. Türkiye'de ilk kez tespit edilen et sineği türü yapılan hazırlıkların ardından isimlendirilerek dünya literatürlerinde yerini alacak.Somali'den Bozok Üniversitesi'ne gelen Mesut isimli 4.sınıf öğrencisi yaptığı açıklamada "Somali'den geldim. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 4. sınıfta okuyorum. Burada müzemize böcekler topladık, her böceği nerede topladığımızı, familyasını hepsini yazıyoruz. Toplayıp okula getiriyoruz. Somali de de var ama bu kadar gelişmemiş, o yüzden buraya okumaya geldim" dedi.Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gamze Pekbey ise okul bünyesinde 2013 yılından itibaren kurdukları Böcek Müzesinde 4 bine yakın tür böceğin bulunduğunu söyleyerek "Burada farklı takım ve familyalarda pek çok böcek örneğimiz mevcuttur. Ülkemizin her yerinden toplanan çeşitli böcek örneklerimiz burada biyolojik çeşitliliği koruyabilmek adına ülkemizdeki böcek fanusunu ortaya çıkarabilmek adına kurulmuş olan müzelerden bir tanesidir. Biz her yıl çalışan öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte burada böceklerle ilgili bunların tanımlanmasıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Tabi ki Türkiye'nin her yerinden bu konuda çalışan araştırmacılar içinde kaynak oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Pekbey ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Yozgat ve çevre illerde yapılan çalışmalar sonrası 3 adet et sineği türü tespit edildiğini de belirterek "Yozgat ve çevre illerde yaptığımız çalışmalar sonucunda, kendi çalıştığımız gurup olan et sineklerinden şu ana kadar Türkiye için yeni kayıt olan 3 tür tespit ettik. Şu anda bunlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bunları yakın zamanda Türkiye'den kazanılmış yeni türler olarak dünya literatürüne kazandırmış olacağız. İlk kez Türkiye'de bulunmuş ve Türkiye de isimlendirilmiş olacak. Dolayısıyla bu şekilde dünya literatürüne müzemizin bünyesinde yeni türler kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.