Böcek: "Planlı, Kurallı ve Kimlikli Kent İçin Yola Çıktık"

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, "Yerelden kırsala kalkınma planıyla yola çıktık. Planlı, kurallı ve kimlikli kent için geliyoruz" dedi.Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 6'ncı Olağan Toplantısı Akra Hotel'de gerçekleştirildi.Toplantı moderatörlüğünü Wagner Kablo Yönetim Kurulu Başkanı ve ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı L. Hilmi Ünsal'ın gerçekleştirdiği toplantının konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu.Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in vizyonu ve projelerini anlattığı toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antaya Miletvekili Çetin Osman Budak, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Seçim Koordinatörü Yusuf Meriç ve İYİ Parti Seçim Koordinatörü Bülent Gürsoy katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, CHP Antalya Büyükşehir başkan adayı Muhittin Böcek'in alt yapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleri ile ortak kanaat ile hareket edeceği söylemini hatırlatarak, "Seçildiğiniz takdirde hayata geçirilmesi noktasında ANSİAD olarak her an göreve hazır olduğumuzu belirtir, tekrar başarılar dileriz" dedi."Bizleri fazlasıyla üzüyor"Konyaaltı İlçesi'nin gelişimiyle ilgili bilgiler veren Başkan Adayı Muhittin Böcek, 25 yıllık bir siyaset ve başarı öyküsü olduğunu kaydederek, "98 gündür gece gündüz demeden koşuyoruz, 100'üncü günde Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle başarıya ulaşacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla, halvciler ve sanayicilerimizle, turizmcilerle ve iş dünyasıyla ayrı ayrı bir araya geldiğimiz her toplantımızda dünyanın en güzle kenti Antalyamızın fakirleştiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan krizlerle birlikte yaşanan bu olumsuz gelişme bizleri fazlasıyla üzüyor" diye konuştu.Böcek, "Antalya hepimiz için önemli. 50 yıllık bir öngörüyü söylüyoruz. Biz planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz" dedi.Altı ay önce yaptırdığı araştımadan bahseden Böcek, "O anket sonuçlarında Antalya'nın sorunu olarak işsizlik birinci çıkmıştı, yeni araştırmamızda da en büyük sorun ekonomi çıktı. Yani dertlerimiz aynı. Iş dünyası, turizmci, köylü üretici emeklisi dahil olmak üzere bu ekonomik krizden zarar görmüş durumda" dedi.Üreticinin ve Antalyalının adına krizden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Muhittin Böcek, "Antalya turizminve tarımın başkenti. Tarım sıkıntıda, turizm sıkıntıda, işsizlik üst düzeyde. Vatandaşın memnun olacağı, kazanacağı projeler yapmak zorundayız. Halk Yem fabrikası için araştırma yaptık, Korkuteli'nin diğer yerlere göre daha fazla ihtiyacı olduğu ortaya çıktı, fabrikayı Korkuteli'ne kuracağız dedik. Oradan da hayvanclıkla uğraşan bütün vatandaşlarımıza ulaşacağımızı söyledik. Halk Süt ile çocuklarımız sütünü içecek. Burada bütün amacımız hayvancılığı geliştirmek ve besicininn kazanmasını sağlamak. Antalya tarımıyla Türkiye'yi doyuran bir kent. Burada da Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken üretici ve tüketiciyi buluşturmak olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA