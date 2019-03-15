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CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi'nin proje tanıtım toplantısına katılmak için Finike'de bir dizi temaslarda bulundu. Muhittin Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Millet İttifakı'nın yöneticileri de eşlik etti. Başkan adayı Böcek, ilk olarak hal komisyoncularıyla kahvaltıda buluştu. Böcek, komisyoncuların sorunlarını dinleyerek, çözümünü ilişkin fikir alışverişinde bulundu.CHP Büyükşehir adayı Böcek, daha sonra Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi ile birlikte Hasyurt Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Muhittin Böcek, Sahilkent, Turunçova, Yuvalı ve Yeşilyurt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Böcek, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve Finike Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ziya Aydemir'i de ziyaret etti. Böcek, Finike ziyaretlerinde son olarak Finike Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdi. Böcek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.CHP adayı Böcek, daha sonra CHP Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi'nin proje tanıtım toplantısına katıldı. Programda Muhittin Böcek, Finike halkına projelerini anlattı. Muhittin Böcek, yeni yapılacak güneş enerjisi santralleri ve güneş tarlaları oluşturacaklarını, farklı yerlerde kurulacak yeni santraller ile mevcut kapasiteyi büyük oranda arttırarak, tarımsal sulamada elektriğin bedava olacağını söyledi.Tarım yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Muhittin Böcek, "Sera atıkları merkezlerini faaliyete geçirerek atıkları organik gübre ve biyogaza dönüştüreceğiz. Aynı tesislerde budama atıklarını işleyecek kompost gübre haline getireceğiz. Sera yatırımlarındaki sorunları çözme noktasında, imar yönetmeliklerinden kaynaklanan sorunları azaltacağız ve ilçe belediyelerin gelirlerini sekteye uğratmadan harç bedellerinde denge gözeteceğiz. Belediye tarafından hazırlanacak proje ile Antalya'ya soğuk depoları kazandıracağız" dedi.Büyükşehir adayı Böcek, Finike programı dönüşünde ise Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile birlikte Kemer Meydanı'nda halkı selamladı. Muhittin Böcek, daha sonra Kemer'de Sivil Toplum Kuruluşları ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. - ANTALYA