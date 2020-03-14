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Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

EGE Denizi'nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:14
Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

EGE Denizi'nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.57'de merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ege Denizi, Deprem, Bodrum, Güncel

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