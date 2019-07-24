Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.

24.07.2019 17:59 Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.
İlçeye geldiğinde bir süre açıkta bekleyen Malta bayraklı yat, daha sonra Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Akaryakıt taşıyan 8 tankerle ikmal yapılmaya başlanan 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.
Yunan asıllı bir armatöre ait yata yapılan yakıt ikmalinin akşam saatlerinde tamamlanacağı öğrenildi.
Yatın, ikmalin ardından Yunanistan'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.
Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan lüks yat "Dream"in, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek bir süre önce yeniden denize indirildiği belirtilmişti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
19:33   Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
19:30   Boris Johnson hükümeti kurma görevini aldı
19:30   Theresa May'dan veda
19:30   Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası
19:29   Başkan Aşgın gazetecilerle buluştu
19:29   Ceyda Çetin Erenler: Basın mensuplarımızın bayramını tebrik ediyorum
19:29   Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (3)