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'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın henüz tanımlanmış bir koronavirüs vakasının görülmediği Bodrum'da, tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor.

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:01
'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın henüz tanımlanmış bir koronavirüs vakasının görülmediği Bodrum'da, tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın" çağrısına, Bodrumlular ve esnaftan destek geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün Umurca Parkı'nda açık havada koronavirüs önlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aras toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ettikten sonra başladığı konuşmasında, Bodrum'da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi. Bodrumlulardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Başkan Aras, belediyeye, acil işleri olmayanların en az 15 gün hiç gelmemelerini istedi. Aras, açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.

Tatilcilere ve yazlıkçılara da seslenen Başkan Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" deyip, uyardı. Başkan Aras'ın bu açıklamaları yankı buldu. Bodrumlular ve esnaf da Başkan Aras'ın açıklamalarına destek verdi.

'DAHA KONTROLLÜ YOL ALINIR'

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için ülke olarak büyük bir sınav verildiğini, çok ciddi bir süreçten geçildiğini belirten restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun, "Diğer ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzlukları haberlerde okuyoruz. Bu ülkelerde yaşanan durumlara düşmemek adına Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın aldığı karar ve açıklamalar çok doğru. Kendisine katılmamak mümkün değil. Yaşanan bu süreçte, virüsün yayılmaması için herkes bulunduğu yerde kalırsa ve izole olursa mücadelede de daha kontrollü yol alınır" dedi.

'MÜMKÜNSE EVDEN ÇIKMAMAK EN DOĞRUSU'

Bodrum'daki bir otelin genel müdürlüğünü yapan Fatih Can Ekşi de Başkan Aras'ın açıklamalarının yerinde olduğunu belirtip, "Bu sadece bir bölgenin sorunu değil. Bu nedenle sadece Bodrum'a değil, başka bir şehirlere de gidilmemeli. Hatta mümkünse evden hiç çıkmamak gerekir. Herkesin, bulunduğu yerde, evinde kalarak kendini izole etmesi daha doğru olur" diye konuştu.

Bodrum'da yaşayan emekli Şenol Toptan da koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının en doğru önlem olacağını belirtip, "Çünkü virüs her yerde olabilir. Birçok kişi kendini koruma iç güdüsü ile kalabalık yerlerden uzak durup, daha sakin olan yazlıklarına gelmek istiyor. Gelebilirler ancak, bulundukları yer kalabalıktan uzak durabilmeye müsait ise gelmemelerinin de bir anlamı yok. En azından bir süreliğine" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

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