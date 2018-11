30 Kasım 2018 Cuma 15:01



30 Kasım 2018 Cuma 15:01

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ilçedeki kuvvetli sağanağa ilişkin, "Bodrum'a muson yağmurları gibi yağmur yağdı. Özellikle Bodrum'un dağlık bölgelerine yağması suyun hızlanarak şehir merkezine gelmesi, bu afeti farklı boyuta taşıdı." dedi.Kocadon, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan afette en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.Bodrum'un altyapısıyla eleştirildiğini belirten Kocadon, afet söz konusu olunca altyapıların da yetmediğini dile getirdi.Son zamanlarda Avrupa'daki sel baskınlarına bakıldığında, 2018'de İtalya ve Fransa'da 15'in üzerinde can kaybı olduğunun görüldüğünü aktaran Kocadon, şunları kaydetti:"Bodrum'a muson yağmurları gibi yağmur yağdı. Özellikle Bodrum'un dağlık bölgelerine yağması, suyun hızlanarak şehir merkezine gelmesi, bu afeti farklı boyuta taşıdı. Yollar kısa sürede açıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Bugün de hayat normale döndü. Üzücü bir olay yaşadık. Yaşanan sıkıntılar Bodrum'un yapılaşmasından bugüne kadar yapılan bazı yanlışlıklardan kaynaklanıyor. Ancak afette ne kadar altyapınız olursa olsun bu olayları her zaman görürüz. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları 'Bodrum batıyor, Bodrum bitti' gibi yansıtmak da doğru değil. Bugün sadece Bodrum Belediyesini suçlu ilan ederek bir şey elde edemeyiz. Vatandaşımız suçlama yapabilir çünkü canı yanmıştır. Ama vatandaşlarımızın bu feryatlarını alıp sanki Bodrum bir kaosa dönmüş gibi yansıtmak da bizlere yakışmıyor."Bugün dört derede taşkın yaşadığına işaret eden Kocadon, Bodrum'un dağlarının şehir merkezine dik indiğine dikkati çekti."Burada her yer şelale oldu. Dere yatakları zaten kaldırmadı, yollar taştı. Bodrum'un ilk yıllarından beri dere kenarlarında yerleşimler var. Burada suçlu aramaya gerek yok." diyen Kocadon, ne kadar altyapı yapılırsa yapılsın doğanın gücünü yenmenin mümkün olmadığını savundu.Kocadon, "Bizler doğanın gücünü sadece minimum seviyeye düşürmeye çalışırız. Her tarafımız ya doğal sit ya arkeolojik sit. Bu nedenle bu yerlerde iş yapmak da çok zor. Biz bir de zamanla yarışıyoruz. Turizm sezonu başlamadan tüm altyapıyı bitirmek zorundayız. Yaşanan bu olaydan sonra devletimiz ve kurumlarımızla bir araya gelerek bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.Sadece bir aileyi pansiyona yerleştirdiklerini, başka hiçbir müracaat olmadığını anlatan Kocadon, belediye olarak vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını, zarar görenlerin ev ve iş yerlerine giderek ana ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.