Bodrum'a Potada Son Şans

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 19 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, yarın Gündoğdu Adana
Basketbol karşısında son kozlarını oynayacak.
Binnaz Karakaya
Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Gündoğdu Adana'nın bitime 7 hafta kala 5 galibiyeti bulunuyor. Bodrum, Adana temsilcisine de yenildiği takdirde rakibinin 6 galibiyet gerisinde kalarak havlu atacak. - Bodrum
Gündoğdu, Adana, Bodrum, Spor
Kaynak: DHA