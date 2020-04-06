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Bodrum'a turistler değil ördekler akın etti

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Bodrum'a bu sefer turist değil binlerce ördek akın etti.

06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:32
Bodrum'a turistler değil ördekler akın etti
Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Bodrum 'a bu sefer turist değil binlerce ördek akın etti. Kumbahçe sahili açıklarında görüntülenen ördek sürüsü denizin tadını doyasıya çıkardı.

Korona virüsü nedeniyle denizde ve sahilde insanlar olmayınca binlerce ördek Kumbahçe sahiline akın etti. Binlerce turistin uğrak yeri olan lüks teknelerin boy gösterdiği Kumbahçe sahili ördek sürüsünü ağırladı. Ege 'nin mavi sularında ilerleyen ördek sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.

Denizin keyfini doyasıya çıkardılar

Korona virüs nedeniyle insanlar evlerine kapanmaya başlayınca doğadaki yaban hayvanları da kentlerde daha çok görülmeye başladı. Kumbahçe sahili açıklarına binlerce ördek akın etti. İnsanların sahilde olmamasını fırsat bilen ördek sürüsünün kıyıya yakın yüzmeleri dikkatlerden kaçmadı. Adeta dans eder gibi dalgaların üzerinde süzülen ördekleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa sahile bu kadar yakın bir mesafeden yüzen ördekler Ege'nin mavi sularının tadını doyasıya çıkardı.

Bodrumlu turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala, deniz üzerindeki binlerce ördeği evinden görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Orhan Kavala, "İnsanoğlu ortalıktan çekilince doğa kendine geliyor. Doğanın asıl sahipleri bu durumdan pek de memnun görünüyor" ifadesini kullandı.

Ördekler uzun bir süre denizde vakit geçirdikten sonra gözlerden kayboldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: turist, Bodrum, Ege, Güncel
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