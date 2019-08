AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, siyasi ayrım yapmadıklarını belirterek, "Bodrum'a yapılacak her türlü yatırımda köprü olmaya hazırız." dedi.Özmen, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığında düzenlediği toplantıda, partisinin il genelindeki yöneticileriyle önceki hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyledi.Muğla toplantısında projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattıklarını belirten Özmen, taleplerinin ilgili bakanlıklara iletildiğini daha sonra da bakanlarla görüşmeler yaptıklarını kaydetti.Özmen, görüşmelerde, yat limanı kayıkhane, yat bakım ve çekek yeri projesinin revize edilerek tekrar gündeme gelmesi, Bodrum-Turgutreis kara yolundaki yapısal değişikliklerin tamamlanması, Kızılağaç mevkisinde stadyum için yaklaşık 54 dönümlük arazini tahsisinin hızlandırılması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli 14 dönümlük alanda istenilen futbol sahası ve sosyal tesisin yatırım projesine alınması taleplerini ilettiklerini bildirdi.Gençlik merkezi ve yeni hastane binasının inşaatının hızlandırılıp tamamlanması konusunda da ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldığını aktaran Özmen, "Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz. Bodrum Belediye Başkanımıza da her zaman kapımız açık. Bodrum'a yapılacak her türlü yatırımda köprü olmaya hazırız. Bodrum'un geleceği için bir siyasi ayrım yapmadan ortak akılla düşüncelerimizi bir araya getirmeye hazırız. " diye konuştu.