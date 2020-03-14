Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.
14.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:00
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.
Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.
İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.
Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.
Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.
İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.
Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Ortakent Yahşi, Ortakent, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler