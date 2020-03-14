Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.
14.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:37
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.
Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.
İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.
Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.
Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.
İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.
Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı
Etiketler : Ortakent Yahşi, Ortakent, Bodrum, Muğla, Güncel
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