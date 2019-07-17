17.07.2019 10:18
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Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, 10 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, 10 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi gecesi saat 03.30 sıralarında, Turgutreis önlerinden bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Durdurulan lastik botta 4'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Kongo, 2'si Mali, 1'i Liberya uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 4'ü erkek, 6'sı kadın olan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Turgutreis, Bodrum, Güncel

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