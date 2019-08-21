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Bodrum açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM açıklarından lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

21.08.2019 10:10 Bodrum açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
BODRUM açıklarından lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar açıklarında, lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botu durdurdu. Bottaki 7'si Kongo, 2'si Nijerya, 1'i Togo ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 3'ü kadın olan göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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Kaynak: DHA

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