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Bodrum açıklarında 2 günde 51 göçmen yakalandı

BODRUM'da, 2 gün içinde durdurulan lastik botlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen yakalandı.

13.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:03Bodrum açıklarında 2 günde 51 göçmen yakalandı

BODRUM'da, 2 gün içinde durdurulan lastik botlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen yakalandı.

Karaada açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, pazartesi günü, lastik botla yasa dışı geçen bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik botta 24'ü Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 25 göçmen yakalandı. 9'u erkek, 10'u kadın ve 6'sı çocuk olan grup kıyıya getirildi. Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, dün (salı) 3 ayrı lastik bot tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 16'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 5'i Afganistan, 3'ü Pakistan, 1'i Kongo ve 1'i Gabon uyruklu olmak üzere 26 göçmen yakalandı. 22'si erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. İki gün içinde yakalanan 51 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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Kaynak: DHA

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