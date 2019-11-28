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Bodrum açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

28.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:51Bodrum açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, Görecek Adası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 20'si Filistin ve 9'u Suriye uyruklu, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 6'sı kadın ve 6'sı çocuk olan grup, kıyıya getirildi.Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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