Bodrum açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Bodrum'un Bitez açıklarında, lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durdurulan lastik botta, Togo, Filistin, Güney Afrika, Suriye, Kongo, Fildişi, Eritre, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Angola ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Muğla