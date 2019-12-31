Bodrum açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü gelen ihbarla Karaada açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 22'si Filistin, 9'u Suriye, 9'u Somali ve 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. 27'si erkek, 8'i kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.