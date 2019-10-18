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Bodrum açıklarında 5 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM açıklarından lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

18.10.2019 11:15Bodrum açıklarında 5 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM açıklarından lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında, lastik botla bir grup göçmenin, çarşamba günü, yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi. İhbarla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 17.40'ta lastik botu durdurup, 3'ü Suriye ve 2'si Filistin uyruklu 5 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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