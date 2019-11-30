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Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmen yakalandı.

30.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:12Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü, Yalıkavak açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botuyla bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları lastik botta 29'u Suriye, 12'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Afganistan, 3'ü Filistin ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere 49 göçmeni yakaladı. 20'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. Cuma günü ise Karaada açıklarında durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 1 yetişkin erkek yakalandı. Her iki olayda yakalanan 50 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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