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Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

14.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:11Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na  geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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