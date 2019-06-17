17.06.2019 17:38
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Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı

Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri 31 kişiyi kurtardı, kayıp kişi veya kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri 31 kişiyi kurtarırken, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü sabah 7 sularında Hüseyin Burnu yakınlarında teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Çalışmalar sonucu 31 göçmen ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Muğla, Bodrum, Dünya

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