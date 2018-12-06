06 Aralık 2018, 15:56
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Bodrum B. Bodrumspor: 4 Ankaragücü: 2

Bodrum B. Bodrumspor: 4 Ankaragücü: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Muğla Atatürk stadında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper ligi ekibi MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Bodrumspor 4-2 kazanarak ikinci maç için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur ilk maçında Muğla Atatürk stadında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper ligi ekibi MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Bodrumspor 4-2 kazanarak ikinci maç için avantaj sağladı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, İsmail Şencan xx, Serdar Diyadin xx

B.B. Bodrumspor: Kaya Tarakçı xxx, Muhammet Özkal xxx, Özgür İleri xx, Harun Kavaklıdere xx(Dak. 85 Emre Şahin x), Orhan aktaş xx Seyit Ahmet Han xx, Ozan Sol xxx, Özgür Yılmaz xx(Dak. 32 Erkan Değişmez xx), Medeni Bölgöl xxx, Cem Ekinci xx(Dak. 60 İzzet Yıldırım xx), Celal Dumanlı xxx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Mehmet sak xx, Alihan Kubalas xx, Mustafa El Kebir xx, Mahmut Akan xx, Anton Piitsula xx( Dak. 77 Bakary Kone x), Alessio Cerci xx, Muhammet Kendi xx (dak 83 Younness Mokhtar x), Erdem Şen xx, Ender Aygören xx, Kaan Uykur xx

Goller: Dak. 57 Orhan Aktaş, Dak. 69 Harun Kavaklıdere, Dak. 82 Emre Şahin, Dak. 86 Celal Dumanlı (B.B. Bodrumspor), Dak. 54 Mahmut akan, Dak. 64 Alihan Kubalas

Sarı Kartlar: Erkan Değişmez, Ozan Sol (B.B.Bodrumspor), Ender Aygören (MKE Angaragücü) - MUĞLA Türkiye Kupası,MKE Ankaragücü,Muğla,Bodrum
06 Aralık 2018 Perşembe 15:56



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