Bodrum B. Bodrumspor: 4 Ankaragücü: 2

Ziraat Türkiye Kupası
5'nci tur ilk maçında Muğla Atatürk
stadında Bodrum
Belediyesi Bodrumspor ile Süper ligi ekibi MKE Ankaragücü
arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Bodrumspor 4-2 kazanarak ikinci maç için avantaj sağladı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler
xx, İsmail Şencan
xx, Serdar Diyadin
xx
B.B. Bodrumspor: Kaya Tarakçı
xxx, Muhammet Özkal xxx, Özgür İleri
xx, Harun Kavaklıdere
xx(Dak. 85 Emre Şahin
x), Orhan aktaş xx Seyit Ahmet Han
xx, Ozan Sol
xxx, Özgür Yılmaz
xx(Dak. 32 Erkan Değişmez xx), Medeni Bölgöl xxx, Cem Ekinci
xx(Dak. 60 İzzet Yıldırım
xx), Celal Dumanlı xxx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay
xx, Mehmet sak xx, Alihan Kubalas xx, Mustafa El Kebir
xx, Mahmut Akan xx, Anton Piitsula xx( Dak. 77 Bakary Kone x), Alessio Cerci
xx, Muhammet Kendi xx (dak 83 Younness Mokhtar x), Erdem Şen
xx, Ender Aygören xx, Kaan
Uykur xx
Goller: Dak. 57 Orhan Aktaş
, Dak. 69 Harun Kavaklıdere, Dak. 82 Emre Şahin, Dak. 86 Celal Dumanlı (B.B. Bodrumspor), Dak. 54 Mahmut akan, Dak. 64 Alihan Kubalas
Sarı Kartlar: Erkan Değişmez, Ozan Sol (B.B.Bodrumspor), Ender Aygören (MKE Angaragücü) - MUĞLA
Türkiye Kupası,MKE Ankaragücü,Muğla,Bodrum
06 Aralık 2018 Perşembe 15:56