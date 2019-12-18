Haberler » Güncel » Bodrum'da kaçak yapılaşma ile başlattılan mücadele aralıksız devam ediyor - Haber

Bodrum'da kaçak yapılaşma ile başlattılan mücadele aralıksız devam ediyor

Bodrum genelinde imar kirliliğine neden olan kaçak yapılarla ilgili olarak bir taraftan tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken bir taraftan da yasal süreci tamamlanan yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

18.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:28Bodrum'da kaçak yapılaşma ile başlattılan mücadele aralıksız devam ediyor

Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, Belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı Belediye ekipleri yaptı.

Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor. Bodrum'da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Aras'ın talimatıyla başlatılan "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" ne devam edilecek.


Güvercinlik, Bodrum, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:57 Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı - Haber
09:56 Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Haber
09:56 Nevşehir'den kısa kısa - Haber
09:56 Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haber
09:51 Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 09:58:55