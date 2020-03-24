Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı - Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hafta sonu mesaisinde, Belediye'nin çağrı merkezine gelen telefonlara yanıt vererek vatandaşlara sürpriz yaptı.

24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:54
Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı
MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hafta sonu mesaisinde, Belediye'nin çağrı merkezine gelen telefonlara yanıt vererek vatandaşlara sürpriz yaptı.
Başkan Aras, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, vatandaşların tüm ihtiyaç ve talepleri için telefon ya da online iletişim yöntemlerini tercih etmelerinin önemini vurguladı.
Hafta sonunda, Bodrum Belediyesi'nin 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar karşılarında Başkan Ahmet Aras'ı bulunca şaşkınlık yaşadılar. Bodrum Belediyesi'nin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezini arayan vatandaşların talep ve sorularını dinleyen Başkan, gelen talepleri tek tek not alarak ilgili birimlere talimat verdi.
Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri hatırlatan Aras, içinde bulunduğumuz bu süreçte vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmalarını, Belediye'ye telefonla ya da elektronik iletişim platformlarını kullanarak ulaşmalarını tavsiye etti. Aras, "Bodrum Belediyesi olarak biz her zaman halkımızın yanındayız ve gece gündüz toplum sağlığımız için mesai yapıyoruz. Ekiplerimiz bu zorlu süreçte de hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Kamuya açık alanlarda, hizmet binalarında, eczanelerde, pazar yerlerinde ve ihtiyaç duyulan noktalarda dezenfektasyon çalışmalarımız sürüyor. Bodrum halkının duyarlılığı ve alınan önlemler sayesinde bu salgın döneminin en kısa sürede hasarsız atlatılmasını diliyorum" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Aras, Bodrum, Yerel

Haberin Videosu :

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:24: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler 18:20: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Haberler 18:20: AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2) - Haberler 18:20: Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler 18:20: Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading