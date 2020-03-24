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Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezinin telefonlarını cevapladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talep ve isteklerde bulunan vatandaşların telefonlarına cevap verdi.

24.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:43
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talep ve isteklerde bulunan vatandaşların telefonlarına cevap verdi.
Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonunda belediyenin 7/24 hizmet veren "Çağrı Merkezi"ne Başkan Aras konuk oldu. Merkezi arayan vatandaşların telefonlarına belediye başkanı Aras cevap verdi.
Belediyenin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezini arayan vatandaşların talep ve sorularını dinleyen Aras, gelen talepleri tek tek not alarak çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.
Başkan Aras, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların tüm ihtiyaç ve talepleri için telefon ya da online iletişim yöntemlerini tercih etmelerinin önemini vurguladı.
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Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezinin telefonlarını cevapladı

Kaynak: AA

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Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezinin telefonlarını cevapladı
Etiketler : Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

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