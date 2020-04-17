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Bodrum Belediye Başkanı Aras'dan "kaçak yapılaşma" uyarısı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşma girişiminde bulunanları uyararak, "Yasa dışı iş yapan kimseyi kesinlikle tolere etmeyeceğiz.

17.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:20
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşma girişiminde bulunanları uyararak, "Yasa dışı iş yapan kimseyi kesinlikle tolere etmeyeceğiz."dedi.
Aras, belediyede düzenlediği toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm imkanlarla mücadele verdiklerini söyledi.
Şu anda gündemlerinde sadece toplum sağlığı ve insanların temel gıda ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aras, hayırseverlerin de katkılarıyla yaklaşık 3 bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığını dile getirdi.
İlçedeki kaçak yapılaşmaya da değinen Aras, "Bu ortamdan yararlanarak halen daha evinin bir kenarına kaçak bir şeyler yapmak isteyen, üçüncü katı çıkmaya çalışan, balkonunu büyütmeye çalışanlarla uğraşıyoruz. Hiç kimsenin yanına kalmayacak. Buradan ifade etmek istiyorum, yasa dışı iş yapan hiç kimseyi kesinlikle tolere etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bodrum Belediye Başkanı Aras’dan ’kaçak yapılaşma’ uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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